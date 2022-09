Problèmes de transport collectif : le maire siègera à la table de la cellule d’action

Voici un résumé de l’assemblée publique tenue le 13 septembre dernier dans la salle du conseil municipal de la Ville de Sainte-Julie et diffusée sur sa page Facebook.

Le maire, Mario Lemay, a fait le point sur les problèmes vécus par les usagers du transport collectif sur le territoire et qui sont essentiellement liés à la pénurie de main-d’œuvre. « J’ai pris connaissance de tous vos commentaires et je continue de faire des représentations auprès d’Exo, qui fait un suivi très serré auprès du transporteur. Depuis quelques mois, la Ville travaille étroitement avec Exo, entres autres, au niveau du recrutement de nouveaux chauffeurs. Malgré tous nos efforts, la situation demeure difficile. C’est pourquoi je siégerai également sur la cellule d’action, qui se penchera sur les effets de la pénurie de main-d’œuvre en transport. Cette cellule regroupera des représentants d’Exo, de certaines municipalités plus durement affectées, du gouvernement du Québec et de partenaires. Soyez assurés que la Ville s’implique activement pour que des solutions soient trouvées. »

Le maire a également fait le point sur les discussions des villes de Sainte-Julie, Saint-Bruno et Saint-Basile-le-Grand avec l’opérateur de l’aéroport de Saint-Hubert, DASH-L. « Nous avons eu une rencontre l’été dernier durant laquelle nous avons exprimé les mécontentements de nos citoyens, en plus de demander à l’organisme plus de transparence. (…) Des analyses de bruit ont également été faites à Sainte-Julie et Saint-Bruno et nous attendons les résultats pour poursuivre nos discussions avec l’aéroport. Je tiens à réitérer que nous sommes déterminés à ce que des solutions soient mises en place par l’aéroport. »

Travaux et dossiers divers

• Le conseil a autorisé le maire et la directrice générale à signer au nom de la Ville de Sainte-Julie, la modification à l’entente de service concernant l’application des règlements interdisant la distribution de certains sacs de plastique dans les commerces de détail sur le territoire de la Municipalité régionale de comté (MRC) de Marguerite-D’Youville.

• Les élus ont approuvé la modification au contrat d’honoraires professionnels visant la réalisation d’une étude de coordination des feux de circulation sur le chemin du Fer-à-Cheval, attribué à l’entreprise CIMA+, et portant la valeur totale du contrat à 25 992 $, toutes taxes comprises.

• La Ville a adjugé le contrat des services professionnels d’ingénierie pour la préparation des plans et devis concernant les travaux d’aménagement du parc de l’Érablière à la firme ayant obtenu le plus haut pointage final, soit Shellex Groupe Conseil pour 191 088,45 $ toutes taxes comprises.

• Le conseil a donné son accord à la présentation de dossiers de candidature pour des demandes de financement auprès de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) visant l’acquisition des lots 5 881 925, 5 881 576, 5 881 577, 5 881 928, 5 881 929, 5 881 508, 5 881 930 et 5 429 355 du Cadastre du Québec, en front de la rue Charlebois et contigu au parc des Étangs-Antoine-Charlebois, d’une part, et à proximité du parc du Sorbier, d’autre part.

• Le Règlement 1289 sera présenté pour adoption à une séance distincte et celui-ci autorise le paiement des coûts des travaux de voirie et de remplacement d’aqueduc sur les rues d’Avignon et de La Rochelle, ainsi que les frais contingents pour 2 330 000 $ et autorisant un emprunt à cette fin pour un montant ne devant pas excéder ce même montant.

• Finalement, les élus ont autorisé le maire et la directrice générale à signer le protocole d’entente visant la réalisation du projet de reboisement à proximité du parc des Tuileries à intervenir avec Arbre Évolution COOP de solidarité, et à y apporter toute modification mineure jugée nécessaire.