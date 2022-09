Varennes évite les inondations en agissant en amont des pluies diluviennes

À la suite des pluies diluviennes qui sont tombées hier, les élus de Varennes soulignent l’excellent travail accompli par le personnel du Service des travaux publics de la Ville ainsi que ceux de la Régie intermunicipale de l’eau potable Varennes/Sainte-Julie/Saint-Amable.



Plus de 60 mm de pluies sont tombés en deux heures et ont provoqué plusieurs inondations dans les villes voisines. Par exemple à Longueuil et à Saint-Lambert ou plus de 200 résidences ont été inondées . Pour soulager le réseau d’égout pluvial d’une saturation dans le secteur ouest de Varennes, les employés municipaux ont rapidement déployé une puissante pompe sur remorque afin de soutenir la station de pompage située à l’angle de la rue Saint-Laurent et du boulevard de la Marine. Ainsi, les eaux ont pu être évacuées efficacement vers le fleuve Saint-Laurent pour éviter des refoulements ou des infiltrations dans les rues avoisinantes.



« On rapporte que l’épisode de pluie d’hier est exceptionnel. Il est donc évident que les égouts pluviaux des villes aient été mis à l’épreuve. Varennes s’en est bien sortie grâce à la vigilance de ses employés dont nous soulignons le professionnalisme dans cette intervention. Au nom des citoyens, nous vous remercions ! », affirme le maire Martin Damphousse.