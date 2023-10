Hausse préoccupante des vols de véhicules: un sabot de Denver pour assurer la paix de l’esprit!

Les vols de véhicules sont un fléau et une carte des points chauds partout au Québec démontre que l’île de Montréal est de loin le secteur le plus à risque avec 7 379 larcins déclarés jusqu’à présent en 2023, mais la Rive-Sud n’est pas épargnée puisque 938 vols ont été recensés dans l’agglomération de Longueuil, qui comprend Boucherville. Cette situation fait en sorte que certains propriétaires prennent les grands moyens et installent même des sabots de Denver sur leur véhicule, comme l’a fait Alain Dubreuil, de Sainte-Julie qui ne veut plus revivre de mauvaises expériences…

Ces recours extrêmes fonctionnent, mais ils sont le reflet de l’exaspération des citoyens, car 43 Québécois se font voler leur véhicule chaque jour en moyenne depuis le début de l’année, selon Équité Association.

La carte compilée par le bureau d’enquête du Journal de Montréal et présentée dans son édition du 21 octobre dernier précise que 50 voitures ont été dérobées à Sainte-Julie jusqu’à présent et 26 à Varennes. Les marques de prédilection sont Les marques recherchées sont, dans l’ordre: Honda CR-V, Lexus RX, Ford F150, Honda Civic, Toyota Highlander, Ram 1500, Chevrolet/GMC Silverado/Sierra 1500, Honda Accord, Jeep Grand Cherokee et Toyota RAV4.

Pour sa part, la Régie intermunicipale de police Richelieu–Saint-Laurent fait état dans son bilan 2022 d’une hausse spectaculaire de près de 100 % des vols par rapport à 2021 sur le territoire desservi, qui comprend notamment les villes de Sainte-Julie et de Varennes.

La Régie a fait remarquer que les véhicules dont le démarrage fonctionne à l’aide d’un bouton-pressoir et qui se déverrouillent par une clé intelligente sont plus à risque d’être volés. Afin d’aider à contrer ce phénomène, elle a donné quelques moyens pour éviter le vol, soit d’acquérir un dispositif antivol de volant (bloque-volant); un protecteur OBD pour empêcher la connexion à l’ordinateur de bord du véhicule; un sac Faraday (un étui de clé d’accès à blocage de signal Pilot qui empêche le système de sécurité du véhicule d’être piraté). Il est bon aussi de cacher le numéro de série se situant au niveau du pare-brise, en s’assurant toutefois qu’il soit visible, au besoin.