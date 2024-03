Le retour des beaux jours…et de la sollicitation

Avec le retour des beaux jours, plusieurs vendeurs feront bientôt du porte-à-porte afin d’offrir divers produits et services. À ce sujet, la Ville de Varennes a rappelé qu’une entreprise désirant effectuer une sollicitation à domicile doit préalablement obtenir un permis à cet effet. La Municipalité a ajouté qu’en date du 1er mars, deux entreprises détiennent un permis de sollicitation, soit l’UNICEF et Weed Man entretien de pelouse, les deux ayant une autorisation valide jusqu’au 4 juin.



Aussi, il est important de savoir que des techniciens en évaluation de la firme CÉVIMEC-BTF visitent certaines propriétés sur le territoire. L’entreprise est mandatée pour procéder à la tenue à jour du rôle d’évaluation, dont le dépôt se fait tous les trois ans ainsi qu’à l’inventaire des immeubles, ce qui implique une visite systématique de ceux-ci tous les neuf ans. Le technicien doit présenter une lettre d’attestation aux occupants de la propriété afin de confirmer sa légitimité.

La Ville a souligné qu’en cas de doute, il est possible d’exiger aux vendeurs à domicile de montrer leur permis délivré par la Municipalité et, s’il y a problème, de communiquer avec la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent au 450 536-3333 pour signaler une situation.



Un citoyen, Gabriel St-Jean a fait un commentaire à ce sujet sur la page Faceboook de Varennes. « Je rejoins plusieurs de mes concitoyennes, concitoyens: pourquoi donner ces permis? Ne serait-il pas plus simple si personne n’avait le droit de faire de la sollicitation à domicile? J’ai l’impression que plusieurs se sentiraient plus en sécurité et cela éviterait beaucoup de questionnements. »