Les Gouverneurs de Boucherville remportent le championnat régional

L’équipe de baseball des Gouverneurs 15UAA de Boucherville a remporté le 10 septembre dernier le championnat régional de la Ligue de Baseball Amateur de la Vallée-du-Richelieu (LBAVR) en disposant en finale des Pirates de Saint-Jean-sur-Richelieu au compte de 16 à 6. Le lanceur Hugo Lestage s’est distingué en lançant tout le match. Et Mattéo Palangio a réussi un long circuit en 4e manche. Lors de la demi-finale, les Gouverneurs avaient triomphé des Olympiques de Drummondville, plus tôt dans la journée, par la marque de 5 à 3 en prolongation. Les Gouverneurs représenteront aussi la région lors du Tournoi des Champions (championnat provincial) qui se déroula les 17 et 18 septembre à Saint-Jean-sur-Richelieu.



Sur la photo : Rangée du haut – Fred Berger (entraineur-chef), Alexandre Lapointe (entraineur adjoint), Matté Palangio (Boucherville), Hugo Lestage (Varennes), Mathieu Perron (Sainte-Julie), Alexis Langlois (Boucherville), Tomas Lahaie (Saint-Amable), Noha Gagné (Boucherville), Jérémy Huot (entraineur adjoint), Marc Griffin (entraineur adjoint). Rangée du bas – Victor Flanagan (Boucherville), Raphael Besançon (Boucherville), Eliot Malo (Contrecoeur), Samuel Tremblay (Saint-Amable), Vincent Courtemanche (Sainte-Julie), Guillaume Pineault (Sainte-Julie).