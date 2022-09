Le grand retour à la terre au Collectif 21 de Boucherville

Oui il y a des tomates et des courges, il y a des framboises rouges et même des jaunes mais au Jardins expérimental du Collectif 21 de Boucherville on y cultive une passion qui fait en sorte que l’on assiste à un nouveau retour à la terre, à Boucherville. Mardi dernier c’était justement jour de récolte de framboises et ce sera bientôt aussi au tour des prunes et des zuccinis de passer de la terre à table.

Selon le vice-président aux opérations du Collectif, Richard Dufour, le jardin permet à de nombreux citadins un retour à la terre bénéfique et le nombre de membre de l’organisme a plus que doublé depuis un an, passant d’une trentaine à parfois près de 75 personnes qui contribuent tantôt à la plantation, à l’entretien des jardins, à des opérations de greffe ou encore de cueillette de fruits avec la fameuse équipe des glaneurs.

«Juste la semaine dernière, avec une dizaine de bénévoles, nous avons cueilli quelques centaines de livres de pommes dans une seule rue de Boucherville. Les gens ont des arbres fruitiers mais ils n’en profitent pas alors avec l’équipe des glaneurs, nous allons cueillir sur place. On en redonne une partie au propriétaire de l’arbre et une autre à des organismes tels que les cuisines du Centre d’action bénévole de Boucherville.

Outre l’escouade des glaneurs, le Jardins expérimental qui est situé aux limites de Boucherville et de Varennes, en bordure du fleuve, est un véritable terrain de jeu ou tout est possible ou presque. « C’est un endroit merveilleux ou les gens peuvent venir se ressourcer en pleine nature, cultiver des fruits et des légumes bio, enrichir la foret nourricière qui grandit et contribuer à enrichir l’ensemble de la collectivité » dit Richard Dufour

Le Collectif 21 Agriculture urbaine (C21) est en fait l’une des options offertes aux citoyens pour réduire leur empreinte écologique. Il met de l’avant différents projets citoyens qui contribuent à l’enrichissement de l’environnement par des pratiques d’agriculture écologique et régénérative qui favorisent la biodiversité et réduisent l’impact environnemental des participants et des participantes. Il vise à favoriser l’engagement des citoyens dans l’appropriation de leur territoire nourricier et ainsi édifier la résilience alimentaire tout en favorisant la résilience écologique de notre milieu de vie et ce, pour les générations à venir.

Le C21 est un organisme qui se fait un devoir d’explorer de nouvelles manières de réunir et de faire collaborer ceux et celles qui œuvreront à ces petits, moyens et grands chantiers de la résilience alimentaire et communautaire. Ainsi, dans un esprit d’enrichissement collectif, il souhaite favoriser le développement de tout un chacun, au profit du bien-être commun.

Le C21 travaille activement à bâtir un réseau solidaire qui œuvre non seulement sur son territoire, mais qui peut aussi porter des fruits à la grandeur du Québec. L’organisme gère également les jardins communautaires de Boucherville, coin Fort St-Louis et Montarville et, là encore le succès est au rendez-vous car tous les terrains sont occupés et il y a même une longue liste d’attente pour ceux et celles qui désirent y planter leur carottes ou tomates.

Les personnes intéressées à joindre le Collectif peuvent s’informer sur leur site internet « collectif21.org ». Dans quelques semaines aussi l’endroit fera l’objet de deux reportages télé qui permettront aux téléspectateurs d’en apprendre un peu plus sur le jardin, les projets et les passionnés qui y œuvrent