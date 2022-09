Élections Québec a lancé sa campagne de sensibilisation sous la signature « Le 3 octobre, on inverse la tendance. Tout le monde vote. » D’après le concept de la campagne, Élections Québec fait l’inverse de ce qu’elle ferait normalement pour inciter au vote, et ce, dans le but d’inverser la tendance à la baisse du taux de participation. Les deux messages télévisés et les deux publicités radiophoniques ainsi que les trois affiches publicitaires sont conçues pour capter l’intérêt de leur public cible, les plus jeunes générations d’électeurs. Une panoplie de déclinaisons publicitaires seront dévoilées au fil de la période électorale, toutes dans le même objectif : attirer l’attention des non-votantes sur les élections de 2022 et les inciter à voter. « Depuis quelques décennies, nous observons que les plus jeunes générations d’électeurs votent moins que les générations qui les ont précédées au même âge. Nous avons donc conçu notre campagne principalement pour les personnes de 18 à 44 ans. En affirmant haut et fort que tout le monde vote, nous les invitons à participer à un mouvement collectif qui inverserait la tendance à la baisse du taux de participation », a précisé le directeur général des élections, M. Pierre Reid.