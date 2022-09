L’accès aux services de santé est un droit

COMMUNIQUÉ DE PRESSE – Les citoyens de Montarville, comme tous les Québécois, doivent pouvoir vivre et vieillir en santé afin de pouvoir réellement profiter de leur vie.

En 2018, François Legault promettait un médecin de famille pour chacun. À cette époque, 400 000 Québécois étaient sur la liste d’attente. Aujourd’hui, ce nombre est passé à près de 1 million.

Je suis fière que le Parti libéral du Québec s’engage à offrir à tous les Québécois un médecin de famille. Le défi est de taille, mais nous refusons de baisser les bras, au nom du million de personnes qui sont en attente actuellement.

Pour y arriver, nous avons l’intention de former plus de médecins en ajoutant 1 000 places supplémentaires dans les facultés de médecine au cours des 5 prochaines années, de mieux répartir les médecins sur le territoire, de réussir à déployer partout au Québec 400 groupes de médecine familiale, qui seront renommés Équipes Accès Santé.

Nous allons tripler le nombre d’infirmières praticiennes spécialisées (IPS) dans le réseau d’ici 2030 et mettre en place un programme public de psychothérapie pour un accès universel. Nous allons également agir en amont dans la prévention avec des programmes de saines habitudes de vie pour améliorer la santé des Québécois. À titre de députée de Montarville, j’appuierai les projets liés aux sports et à l’activité physique, tels que le centre multisport de Boucherville ou le prolongement d’une piste cyclable vers le parc des Îles-de-Boucherville, car ils sont essentiels pour améliorer la qualité de vie et la santé de nos citoyens.

L’Association libérale de Montarville tiendra son brunch de financement le dimanche 18 septembre à 10 h 30 au Complexe Volta à Boucherville. Je serai heureuse de vous y rencontrer! Réservations : association.montarville@gmail.com