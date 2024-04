La recharge OPUS sur l’appli Chrono maintenant disponible

Les usagers du transport en commun peuvent maintenant acheter et ajouter des titres de transport à leur carte OPUS à partir de leur téléphone intelligent, par l’entremise de l’application Chrono.

Fort attendue, la nouvelle fonctionnalité, élaborée par l’équipe Concerto formée de l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et de ses partenaires dont exo et le Réseau de transport de Longueuil, offre plus de flexibilité «en leur évitant notamment les files d’attente aux points de vente et en leur permettant d’acheter des titres de façon plus spontanée», avance l’ARTM.

Il est donc possible de payer des titres de transport par cartes de débit et de crédit Visa et MasterCard, ainsi que par les cartes Interac à travers Google Pay et Apple Pay.

L’application Chrono permet aussi de lire l’information contenue sur les cartes OPUS et à puce occasionnelle, ce qui est possible depuis novembre 2021. Les horaires des divers moyens de transport collectifs de l’ensemble du territoire de la région métropolitaine y sont aussi disponibles.

La nouvelle fonctionnalité a été testée par près de 15 000 citoyens au cours des dernières semaines.

«L’objectif était de valider la viabilité technique de la fonctionnalité sur une diversité d’appareils et d’appliquer les correctifs nécessaires en vue d’offrir la meilleure expérience possible aux futurs utilisateurs», explique l’ARTM.

La présidente du CA du RTL Geneviève Héon y voit une «avancée significative» pour simplifier l’accès au transport collectif.

«On retire ainsi une barrière importante à l’utilisation du transport collectif, commente Sylvain Yelle, directeur général d’exo. Nous espérons que les usagers du transport collectif en couronnes profiteront maintenant de cet achat simplifié des titres pour monter à bord de nos trains, autobus et services de transport à la demande.»

Autres améliorations

L’ARTM reconnait que le système OPUS actuel, qui pose notamment des enjeux de cohabitation entre certaines catégories de titres sur une même carte, «restreint le potentiel d’évolution des services».

L’équipe Concerto entend néanmoins continuer de travailler à moderniser les services, promettant pour les prochaines années l’élargissement du paiement par cartes bancaires directement à la borne de validation.

Éventuellement, les usagers pourront aussi gérer leurs titres en ligne ou avec un téléphone intelligent, plutôt qu’à partir d’un support physique.