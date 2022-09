Les éleveurs de porcs de la Montérégie viennent en aide aux familles pour la rentrée scolaire

En ce début d’année scolaire, les éleveurs de porcs de la Montérégie sont fiers de contribuer au bien-être des familles à faibles revenus en offrant trois dons de 1 500 $ en viande de porc à chacune des organismes membres du réseau des Banques alimentaires du Québec de son territoire, soit Moisson Sud-Ouest, Moisson Rive-Sud et SOS Dépannage Moisson Granby. Ces montants permettront de nourrir des familles dans le besoin, à un moment de l’année souvent plus difficile économiquement pour les familles. « Notre travail, c’est de nourrir les gens de la Montérégie, c’est pourquoi les situations de précarité alimentaire nous ont toujours interpellés », a souligné François Nadeau, président des éleveurs de porcs de la Montérégie. « Nous profitons de la rentrée scolaire, une période souvent plus difficile économiquement pour les familles dans le besoin, pour faire des dons et ainsi permettre aux familles et particulièrement aux enfants de la Montérégie d’avoir une alimentation saine et propice à l’apprentissage. »