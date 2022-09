1600 coureurs au 30 km de rives de Boucherville

L’édition 2022 du 30 km de rives à Boucherville a été couronnée de succès le 11 septembre dernier réunissant quelque 1600 coureurs, et battant un record de participation.

Le trajet est particulièrement beau, longeant le fleuve, sur le boulevard Marie-Victorin, de la rue Des Seigneurs jusqu’à Varennes.

Comme pour les éditions précédentes, les épreuves de 30 et de 15 km sont les plus populaires. Le maire de Boucherville, Jean Martel, était du nombre des coureurs. Les parcours de 1 km, 5 km, 10 k ont aussi été fort courus, et on y a même vu plusieurs enfants.

Malgré la chaleur, les coureurs ont été très prudents, et il n’y a eu que très peu d’interventions, selon les organisateurs.

Déjà on sait que la course reviendra l’an prochain, le 10 septembre. Les inscriptions seront d’ailleurs bientôt ouvertes.