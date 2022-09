Varennes : des programmes d’aide financière afin de promouvoir les habitudes écoresponsables

Lorsqu’il est question d’environnement, chaque petit geste compte parce qu’il est souvent multiplié des centaines, voire de milliers de fois par la suite. Pour sa part, la Ville de Varennes offre des programmes d’aide financière afin de promouvoir les habitudes écoresponsables de ses citoyens.

Le programme de subventions Habitation durable est un projet d’aide financière en matière de rénovation qui a été inspiré par la Ville de Victoriaville, mais qui a été adapté au territoire varennois. Il vise à encourager la rénovation écoresponsable et respectueuse de l’environnement en encourageant l’efficacité énergétique, l’utilisation de matériaux durables, l’économie d’eau potable, l’amélioration de la qualité de l’air ainsi que l’accessibilité et la sécurité des habitations. Ce programme s’adresse à tous les propriétaires d’un immeuble résidentiel situé à Varennes et la subvention peut atteindre 3 000 $.

Dans le but d’inciter la population à adopter de meilleures pratiques écologiques d’entretien des terrains, la MRC de Marguerite-D’Youville a mis sur pied un programme de subvention pour l’achat d’une tondeuse manuelle à rouleau. Ce type de tondeuse est écologique, économique et constitue une alternative à la tondeuse à essence, à l’électricité ou à batterie. Particulièrement appropriée pour les propriétés urbaines et les petites pelouses, elle possède également l’avantage d’être silencieuse et elle nécessite peu d’entretien.

Dans le but d’aider à diminuer le tonnage de déchets envoyés aux sites d’enfouissement, la MRC de Marguerite-D’Youville a également mis sur pied un programme de financement pour l’achat et la confection de couches lavables.

Et finalement, afin de réduire les déchets causés par l’utilisation de produits d’hygiène féminine traditionnels, la MRC met aussi à la disposition des citoyennes un programme de subvention pour l’achat de produits durables, tels que les serviettes hygiéniques réutilisables, la coupe menstruelle et les sous-vêtements de menstruations lavables.