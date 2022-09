Varennes a vibré au son des Cowboys fringants

Le moins que l’on puisse dire c’est que Varennes a vibré et fêté joyeusement, vendredi soir dernier, au son de la musique des Cowboys fringants qui en ont mis plein la vue et les oreilles lors du spectacle présenté au parc de la Communes.

Comme le soulignait le maire de Varennes, Martin Damphousse, il s’agit assurément du plus important spectacle présenté à Varennes car ce sont des milliers de personnes (entre 20,000 et 25,000 personnes selon de nombreuses sources) qui se sont massées au parc en bordure du fleuve, pour entendre le populaire groupe de musiciens. Mère nature a elle aussi largement collaboré au succès de la soirée avec une température fort agréable pour un début de septembre.

Outre le spectacle, les spectateurs ont également pu apprécier un imposant feu d’artifices vers 22 heures.

Pour faciliter l’accès au site des festivités, un service de navette avait été mis en place depuis le stationnement incitatif (rue Jules-Phaneuf), la Place de La Gabelle et le Centre communautaire.

A l’origine le spectacle des Cowboys devait être présenté en aout mais en raison des problèmes de santé du chanteur du groupe, Karl Tremblay, la prestation a été reportée au 2 septembre.