Soirée hommage à Karl Tremblay ce samedi 18 novembre au Polydôme de Varennes

Le conseil municipal invite les Varennois à un rassemblement en mémoire de Karl Tremblay. Un hommage lui sera rendu ce samedi, de 18 h à 19 h 45, au Polydôme, situé au parc du Pré-Vert.



Il s’agit d’un événement spécial de patinage libre organisé exclusivement sur le répertoire musical du groupe Les Cowboys Fringants. Le site sera illuminé de lumières d’ambiance adaptées pour cette occasion. Trois foyers extérieurs seront installés à proximité du Polydôme afin de créer une atmosphère chaleureuse pour celles et ceux qui demeureront à l’extérieur de la surface glacée.



« Les Cowboys Fringants ont offert le plus grand spectacle de l’histoire de Varennes en septembre 2022 lors des célébrations du 350e anniversaire. Je serai sur place avec mes collègues du conseil pour souligner l’œuvre de Karl Tremblay et partager un moment précieux avec les Varennois », affirme le maire Martin Damphousse.