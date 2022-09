Zones scolaires à Varennes : protégez les enfants, respectez le brigadier!

À Varennes, la rentrée scolaire s’est déroulée sous le thème de la sécurité publique par une campagne de sensibilisation au respect des brigadiers scolaires. Répartis dans chacun de leur quartier, des conseillères et conseillers municipaux ont accompagné les brigadiers, les enfants et leurs parents en distribuant aux automobilistes des tracts d’informations portant le slogan Protégez les enfants, respectez le brigadier! Ce document rappelle les consignes du Code de la sécurité à respecter aux intersections où un brigadier scolaire aide les enfants à traverser.



« La Ville invite les citoyens et les conducteurs à être vigilants et courtois autour des écoles. Durant la période estivale, les conducteurs perdent l’habitude de côtoyer les élèves et les brigadiers scolaires à proximité des écoles. Un comportement vigilant et responsable des usagers de la route est essentiel pour la sécurité des jeunes », a déclaré le maire Martin Damphousse. En ajoutant : « Que ce soit près des écoles ou des terrains de jeux, protégez les enfants, respectez le brigadier et soyez courtois. Bonne rentrée! ».



Rappel des consignes à respecter pour lorsqu’un brigadier lève son panneau d’arrêt :



ARRÊTEZ : immobilisez votre véhicule avant la ligne d’arrêt

ATTENDEZ : les enfants et le brigadier doivent traverser

REPARTEZ : lorsque le panneau d’arrêt est baissé, tous les jeunes sont en sécurité.

Des amendes pourraient être distribuées en cas de non-respect des règlements.



Cette campagne de sensibilisation à l’égard des brigadiers scolaires est une initiative de la Commission de sécurité publique de la Ville de Varennes présidée par la conseillère municipale Brigitte Collin (district no 8, de Martigny) et accompagnée de sa collègue Geneviève Labrecque (district no 3, Langloiserie).