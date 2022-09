Un premier patient traité en hémodialyse aux soins intensifs de l’Hôpital Pierre-Boucher

Le CISSS de la Montérégie-Est a fait savoir que les patients de l’unité des soins intensifs ont maintenant accès à des traitements d’hémodialyse. Le tout premier traitement sur un patient de l’unité a été effectué le 11 juillet dernier. Avant cette date, les patients nécessitant ce type de soins devaient être transférés vers d’autres centres hospitaliers. L’arrivée de nouveaux néphrologues pour soutenir les équipes vient compléter cette nouvelle offre de services de proximité pour les usagers. Le patient peut désormais rester sur place, plus près de chez lui, en plus d’amorcer un traitement plus rapidement tout en éliminant les risques que peut occasionner un transfert. Le déploiement à plus grande échelle des services d’hémodialyse pour les malades chroniques est prévu dans le projet de l’agrandissement de l’Hôpital Pierre-Boucher. Pour rendre ce projet possible, l’équipe des soins intensifs de l’Hôpital Pierre-Boucher a été formée et accueillie par les équipes d’hémodialyse et des soins intensifs de l’Hôpital Honoré-Mercier de Saint-Hyacinthe. Ils ont passé plus de dix jours en formation, directement sur le terrain, avec les équipes de soins de Saint-Hyacinthe qui possèdent une vaste expertise en la matière.