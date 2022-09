Le candidat libéral Gabriel Lévesque se dit touché par des témoignages d’affection particuliers à son égard!…

Le candidat du Parti libéral du Québec dans Verchères tient à remercier des admirateurs anonymes qui ont volé 8 de ses pancartes électorales à Varennes dans la nuit du 31 août au 1er septembre. M. Lévesque se dit convaincu qu’un tel geste ne peut être qu’une déclaration d’appui.

« Les politiciens qui ne sont pas aimés se font vandaliser leurs pancartes, mais en ce moment, il y a au moins une personne qui a ma photo en format 30 x 40po dans son salon ou sa chambre à coucher. Saisir l’image de quelqu’un et la garder pour soi, c’est égoïste, mais ça reste inévitablement une marque d’affection ou d’admiration. »

Le jeune candidat de 25 ans appelle néanmoins ses fans à faire preuve d’altruisme, et à retourner les affichages sur leurs poteaux d’origine. En échange, il promet à ces derniers de leur donner des cartons de visite autographiés avec une note personnalisée.

Sur une note moins ludique, M. Lévesque appelle la population à garder l’œil ouvert et signaler les actes de vandalisme ou de sabottage électoral aux autorités. Il soutient que la démocratie du comté a besoin d’air, de liberté d’expression et de vitalité. Il est tout de fois encouragé par cet évènement, qu’il voit comme un signe que les choses vont bien pour lui.

« Peu importe les motifs derrière le vol, ça doit vouloir dire que les choses vont bien et qu’il faut faire attention à ce que disent les sondages! »