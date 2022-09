La population est invitée à l’inauguration officielle du bureau de Stéphane Bergeron

Le député de Montarville, M. Stéphane Bergeron, invite ses concitoyennes et concitoyens à l’inauguration officielle de son bureau de circonscription. Cet événement, qui prendra la forme d’une journée portes ouvertes, se tiendra le lundi 12 septembre prochain, de 13 h à 19 h.



«C’est maintenant officiel; après plus de deux ans de pandémie, nous pouvons enfin accueillir officiellement la population dans les ‘‘nouveaux’’ locaux du bureau de circonscription, qui sont les siens! À moins qu’une huitième vague vienne jouer les trouble-fêtes, j’ai donc le plaisir de convier l’ensemble de mes concitoyennes et concitoyens, le 12 septembre prochain, entre 13h00 et 19h00, à l’inauguration officielle du bureau de circonscription, sis au 1990, rue Léonard-de-Vinci, bureau 201, à Sainte-Julie. À cette occasion, il leur sera possible de rencontrer l’ensemble des membres de l’équipe», de déclarer M. Stéphane Bergeron.



«Par la même occasion, a-t-il poursuivi, nous procéderons au vernissage d’une toute première exposition d’œuvres d’art à s’y tenir, renouant ainsi avec une tradition que j’ai initiée il y a de nombreuses années et que j’ai dû interrompre en raison de la pandémie. Il s’agira d’une sélection de toiles de la talentueuse artiste de la circonscription, Mme Anne Drouin, dont la renommée transcende nos frontières. Ces œuvres demeureront exposées et enjoliveront le bureau de circonscription pendant un certain nombre de mois.»



«Depuis quelques mois, le monde culturel renoue avec le public, notamment grâce aux expositions, symposiums et représentations qui ont lieu à travers la circonscription. Jumeler l’inauguration du bureau de circonscription et le vernissage de la toute première exposition à s’y tenir constitue, pour moi, une autre façon de promouvoir les arts et la culture. Cet événement se veut donc convivial et propice aux retrouvailles, après les deux longues années que nous venons de vivre. Aussi, j’ose espérer que mes concitoyennes et concitoyens se présenteront en grand nombre, le 12 septembre prochain, pour visiter leur bureau de circonscription», de conclure Stéphane Bergeron.