Interdiction du camionnage de transit sur le rang des Vingt-Cinq Est et le chemin du Fer-à-Cheval

Les Villes de Saint-Bruno-de-Montarville et de Sainte-Julie interdiront dorénavant le transit de camions et de véhicules-outils sur le rang des Vingt-Cinq Est, entre la montée Montarville et le chemin du Fer à Cheval à Sainte-Julie. Celles-ci procèdent ainsi à l’application de la modification d’un règlement respectivement adopté en 2019, relatif à la circulation de transit sur leur territoire. Les différentes démarches administratives pour l’application du règlement se sont échelonnées en 2021 et 2022.



En plus d’une entente entre les deux villes, cette modification, avant d’être mise en application, devait recevoir l’approbation du ministère des Transports (MTQ). Les deux municipalités ayant récemment obtenu ces approbations procéderont, en collaboration avec le MTQ, au déploiement des panneaux de signalisation au cours des prochaines semaines.



Les maires des deux municipalités se disent très satisfaits d’une telle mesure. « Je salue l’adoption de cette nouvelle réglementation, qui interdit le passage des camions sur le rang des Vingt-Cinq à Saint-Bruno-de-Montarville, mais aussi sur le chemin du Fer-à-Cheval à Sainte-Julie, entre les limites de la ville de Saint-Bruno-de-Montarville et le boulevard des Hauts-Bois. Les utilisateurs de cette route, notamment empruntée par plusieurs cyclistes, se sentiront plus en sécurité et les citoyens qui habitent à proximité seront moins incommodés par le bruit. Il s’agit d’une excellente nouvelle pour toutes les Julievilloises et tous les Julievillois! », a précisé le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay.



Le maire Ludovic Grisé tient à remercier le MTQ et la Ville de Sainte-Julie pour leur collaboration dans ce dossier. « Ceci permettra d’assurer non seulement une voie plus sécuritaire pour les citoyens, mais aussi d’assurer une redirection intelligente du camionnage de transit, ainsi qu’un meilleur entretien de cette voie importante. Les inconvénients engendrés jusqu’à maintenant par le transit de camions seront considérablement réduits, notamment en ce qui concerne le bruit, la poussière et les vibrations produits par le niveau de circulation précédent. »



Il est à noter que la circulation de camions demeure autorisée lorsque son entreprise y a sa place d’affaires et son port d’attache, lorsqu’une livraison doit être effectuée à une adresse sise sur ce tronçon ou lorsque du matériel doit y être récupéré, ou pour y réaliser des travaux à la suite d’un mandat reçu.