Service de transport collectif par autobus : Varennes est en mode solution

À la suite d’une diminution de service qui a été signalée par les usagers du transport en commun en cette période rentrée scolaire, l’administration municipale travaille en étroite collaboration avec la direction de l’entreprise Exo qui exploite le transport collectif et adapté sur les couronnes nord et sud du territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), dont fait partie Varennes. La pénurie de main-d’œuvre constitue la principale raison qui affecte le service et touche également plusieurs secteurs extérieurs au transport depuis plusieurs mois.



« Nous vivons une réalité de plus en plus compliquée en matière de recrutement de ressources humaines et le manque de personnel se répercute dans toutes les sphères d’activités. J’ai personnellement communiqué avec les dirigeants d’Exo pour établir rapidement des actions spécifiques afin de favoriser les usagers du secteur. Bien que la situation demeure préoccupante, j’ai confiance que nous trouverons une solution », affirme le maire Martin Damphousse.



Exo a récemment annoncé la mise en place de mesures pour contrer cette pénurie de main-d’œuvre. Premièrement, par l’ajout de transporteurs afin soutenir ceux qui desservent le réseau et qui ont de la difficulté en raison d’un manque de personnel, deuxièmement par l’ajustement des horaires en diminuant la fréquence du service, mais en augmentant le gabarit des véhicules et, enfin, par le développement des fonctionnalités de l’application Chrono pour informer plus rapidement les usagers lors de bris de services.



Les personnes intéressées à postuler un emploi de chauffeur d’autobus peuvent le faire via le lien suivant : https://exo.quebec/fr/a-propos/carrieres/transporteurs