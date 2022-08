Transport scolaire pour la rentrée: les élèves anglophones pourraient se retrouver… à pied

Le service du transport scolaire ne devrait pas être perturbé, du moins pour l’instant, pour les élèves qui fréquentent les écoles francophones de Boucherville, de Varennes et de Sainte-Julie. Toutefois, du côté anglophone, la situation est plus problématique puisque le contrat qui est arrivé à échéance n’a pas encore été renouvelé entre la Commission scolaire Riverside et les Autobus Boucherville et Varennes, au moment de mettre sous presse.

Rappelons que c’est présentement l’impasse dans plusieurs régions du Québec alors que de nombreux contrats entre les transporteurs et les centres scolaires n’ont pas encore été ratifiés, ce qui risque de priver d’autobus des milliers d’écoliers.

Du côté du Centre de services scolaire des Patriotes, il reste encore un an avant que le contrat en transport scolaire avec les Autobus Boucherville et Varennes n’arrive à terme. « Nous sommes placés dans une mauvaise situation, car nous sommes obligés de l’honorer, alors que financièrement, il n’assure pas la rentabilité de l’entreprise en raison notamment de la hausse fulgurante du prix du diesel », mentionne le propriétaire des Autobus Boucherville et Varennes, Jean-Guy Provost.

Il explique qu’il est actuellement en discussion avec la Direction du centre scolaire et le ministère de l’Éducation, et que si aucun ajustement financier n’est fait, des moyens de pression pourraient être exercés.

Par ailleurs, ce n’est que quelques jours seulement avant la rentrée scolaire que le transporteur saura si, du côté des effectifs, il aura suffisamment de chauffeurs d’autobus pour assurer le service dans l’ensemble du territoire desservi. Ces derniers, explique M. Provost, attendent la fin de leur prestation d’assurance chômage pour l’informer s’ils reprennent ou non leur travail.

Le transporteur assure 30 dessertes de services à Boucherville et 12 pour le secteur Varennes et Sainte-Julie (pas la totalité des écoles de cette ville).

En attente d’un contrat avec la Commission scolaire Riverside

Aucun nouveau contrat n’étant encore signé, les élèves anglophones pourraient se retrouver sans service de transport scolaire pour la rentrée, du moins ceux qui fréquentent l’école Boucherville Elementary, au primaire, et l’école secondaire régionale Héritage située dans l’arrondissement de Saint-Hubert.

Les Autobus Boucherville et Varennes assurent quatre routes menant à ces écoles pour les écoliers de Boucherville, de Varennes et de Verchères. « Nous sommes en pourparlers cette semaine pour renégocier à la hausse les paramètres financiers avec le gouvernement. Si les négociations n’aboutissent pas, ce sera problématique », précise M. Provost.

Les 42 autobus de l’entreprise parcourent chacun quotidiennement 150 km. Le coût du diesel est passé cette année de 1,20 $ à 2,20 $ le litre. Récemment, il a chuté autour de 2 $ environ.