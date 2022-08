La police de l’agglomération poursuivie par la famille d’un délateur

L’agglomération de Longueuil dont fait partie la Ville de Boucherville et plus spécifiquement son service de police, le SPAL, est poursuivie au civile pour un montant de 226 000$ en dommages-intérêts.

La poursuite est intentée par les proches d’un accusé qui est devenu délateur en contrepartie d’une réduction de peine, pour avoir été arrêté en possession d’une arme à feu.

La vidéo de son interrogatoire, et son offre de collaborer avec la police pour dénoncer d’autres criminels, a été transmise entre autres à des avocats et le montage s’est retrouvé sur les réseaux sociaux. L’identité du délateur a alors été révélé ce qui a eu de graves répercussions sur ses proches qui ont, par la suite, reçu de nombreuses menaces. Ils ont dû utiliser un programme de protection des témoins » pendant quelques jours, suite à la diffusion de la vidéo, quitter leurs emplois et changer d’identité.

Selon eux, les policiers ont fait preuve de graves négligences en ne caviardant pas certains passages de la vidéo pour éviter d’identifier le délateur, ce qui a été confirmée par la Cour du Québec qui doit bientôt entendre la cause.

Le délateur avait été appréhendé dans le secteur Dix-30 de Brossard en 2021avec une arme à feu mais il avait rapidement offert aux policiers de dénoncer de plus gros criminels possédant de nombreuses armes à feu.