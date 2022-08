Journée de la famille à Sainte-Julie : les familles sont invitées à venir festoyer le 10 septembre prochain!

La Journée de la famille se tiendra le 10 septembre, de 10 h à 16 h, au terrain de baseball du parc Edmour-J.-Harvey de Sainte-Julie. Ce rendez-vous annuel permet aux familles julievilloises de festoyer ensemble. En cas de pluie abondante, l’activité sera reportée au 11 septembre.



« La Ville de Sainte-Julie est heureuse d’appuyer cette grande fête familiale. La Journée de la famille est l’occasion idéale pour venir découvrir les organismes et commerces locaux tout en festoyant. Je remercie les organisateurs bénévoles qui se sont dépassés encore une fois cette année pour offrir à toute la population des activités variées qui plairont à tous. Je vous invite à participer à la fête en grand nombre ! », a précisé le maire de Sainte-Julie Mario Lemay.



Une multitude d’activités amusantes sont prévues pour la programmation sous le thème de la musique. En cette 26e édition, toutes les tranches d’âges seront comblées. Les citoyens auront la chance de participer à plusieurs jeux amusants en famille : course à obstacles, jeux d’adresse, ateliers de percussions, jeux gonflables, etc. Comme chaque année, de l’animation ambulante est prévue toute la journée.



Les visiteurs sont encouragés à apporter leur gourde d’eau bien remplie ; des points d’eau sur le site permettront de la remplir à nouveau. De petites collations seront servies sur place, telles que des pâtisseries données gracieusement par Mr. Puffs Sainte-Julie. De nombreux prix de présence seront aussi offerts.



« Grâce à l’implication extraordinaire du comité bénévole, nous avons su créer un événement rassembleur et amusant pour les familles de Sainte-Julie. Je souhaite remercier nos commanditaires qui font de cette 26e édition une fête exceptionnelle : la Ville de Sainte-Julie, Mr. Puffs Sainte-Julie, Équipe Binet de Remax, Desjardins Caisses des Patriotes, Deschamps automobile, Équipement St-Germain inc., Novatech, Provigo Karyne Nicolas, Metro Sainte-Julie, Complexe Julie-Quilles, IGA Marché du Faubourg Sainte-Julie, Metro Riendeau et plusieurs autres. J’invite les citoyens, petits et grands, à venir profiter des nombreuses installations qui se trouveront dans le terrain de baseball du parc Edmour-J.-Harvey, le 10 septembre prochain, dès 10 h » a poursuivi la présidente de la Corporation de la Journée de la famille, Kime Doyon.



Pour s’y rendre

Pour se rendre à l’événement, il est possible de stationner à l’école du Grand-Chêne et dans les rues environnantes.