La campagne « Pitou bien contrôlé, c’est ma responsabilité », lancée par les Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu et la Régie intermunicipale de police Richelieu/Saint-Laurent, rappelle que les propriétaires de chiens ont dorénavant de nouvelles obligations et il est important de s’y conformer, soit : être enregistré annuellement auprès de leur Ville ou de la Régie intermunicipale des Services animaliers de la Vallée-du-Richelieu (RISAVR); acquitter les frais annuels; faire porter au chien sa médaille afin d’être identifié en tout temps; s’assurer que l’animal soit sous le contrôle d’une personne capable de le maîtriser en tout temps. Le chien doit être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur maximale de 1,85 mètre; il lui faut porter en tout temps un licou ou un harnais attaché à sa laisse s’il pèse 20 kg et plus (44 lb et plus); il ne doit jamais se trouver sur une propriété appartenant à une personne autre que son propriétaire ou gardien, à moins que sa présence ait été autorisée expressément. Des amendes peuvent être émises en cas de non-conformité. Le coût est de 250 $ à 750 $ pour un chien non enregistré et de 500 $ à 1 500$ s’il n’a pas de médaille.