À la recherche d’un logement à l’approche du 1er juillet?

Une campagne d’information visant à soutenir les Québécois qui n’auraient pas trouvé de logement à l’approche du 1er juillet est présentement en cours. Mis en place par la Société d’habitation du Québec (SHQ), son objectif est de leur faire connaître les services qui existent pour les aider dans leur recherche de logement ainsi que l’aide financière disponible pour les ménages dans le besoin. Au cours des prochaines semaines, des messages diffusés à la radio, dans les médias sociaux et sur le Web inviteront donc les personnes à la recherche d’un logement à visiter le Quebec.ca/RechercheLogement. Elles y trouveront les coordonnées du Centre des relations avec la clientèle de la SHQ (1 800 463-4315), qui sera en activité 7 jours sur 7 du 18 juin au 18 juillet. De plus, elles seront orientées vers les bonnes ressources pour obtenir de l’assistance rapidement, notamment vers les services d’aide à la recherche de logement mis en place par les offices d’habitation. Elles auront aussi accès à des références pour faire une demande de logement subventionné ou adapté, et pourront en apprendre davantage sur l’aide financière au logement offerte aux ménages à faible revenu.