Deux nouvelles navettes fluviales circulent entre Boucherville et Montréal

La Ville de Boucherville, en collaboration avec le ministère des Transports, l’entreprise Navark, l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) et le Réseau de transport de Longueuil (RTL), lance un nouveau projet de transport collectif. Ce dernier comporte deux nouvelles navettes fluviales, qui partent du quai Yvon-Julien à Boucherville pour se rendre sur l’île de Montréal, en plus du maintien du service de navette vers l’île Grosbois.

Plus précisément, la navette BCH se rend au quai Jacques-Cartier dans le Vieux-Port de Montréal, alors que la navette MMB se rend au quai du parc de la Promenade-Bellerive dans l’est de Montréal (Montréal Mercier). Ces trajets offrent une alternative à la voiture aux citoyens qui souhaitent se rendre à Montréal ou à Boucherville pour leurs occupations, et ce, jusqu’en octobre prochain. Précisons que la liaison MMB, mise en place dans le cadre des travaux de réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine, constitue une mesure d’atténuation intéressante pour les citoyens. Cette navette fluviale est complémentaire aux mesures d’atténuation déjà mises en place en décembre dernier.



« Nous sommes heureux de pouvoir offrir notre service de navettes fluviales et de les mettre à la disposition des citoyens. C’est important pour nous de participer à ce nouveau projet, puisqu’il vient soutenir notre mission qui est de rendre le fleuve plus accessible avec des moyens durables et écologiques », a déclaré Normand Noël, président de Navark



« C’est une initiative que nous appuyons depuis plusieurs années et qui a d’ailleurs fait l’objet d’un projet pilote l’été dernier. Les résultats du projet ayant été concluants, nous sommes donc satisfaits de voir aboutir la mise en place de ce service. Notre administration collabore et travaille activement avec tous les partenaires pour faire de ce projet un succès. Les citoyens seront certainement bien desservis par ce nouveau service de transport collectif », a commenté Jean Martel, maire de Boucherville



Une offre de service complète

Navark propose donc trois navettes qui partiront du quai Yvon-Julien à Boucherville. Dans son offre de service, rappelons que la Ville de Boucherville offre aussi en collaboration avec Navark des événements croisières vins et fromages, Boucherville et ses îles, tous les vendredis de l’été.



Afin de faciliter les déplacements des utilisateurs entre le quai Yvon-Julien et le stationnement incitatif De Montarville, un service de navette d’autobus aux 10 minutes sera disponible pour la période d’opération (Autobus ligne 781). Cette nouvelle ligne d’autobus fait également partie des mesures d’atténuation offertes dans le cadre de la réfection du tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine.



« Au RTL, nous collaborons activement avec les partenaires de la mobilité. Tout est mis en œuvre, tant pour offrir des alternatives à l’auto solo par des modes durables, que pour contribuer à décongestionner les routes, malgré les grands chantiers », a précisé Geneviève Héron, présidente du RTL



Horaire

La navette BCH (Boucherville| Montréal Vieux-Port) est offerte sept jours sur sept, alors que la navette MMB (Montréal Mercier | Boucherville) est disponible du lundi au vendredi. La navette BGR (Boucherville | Île Grosbois) est quant à elle maintenue sept jours sur sept comme par les années passées.



Les horaires varient selon le trajet et la journée de la semaine. Tous les détails se trouvent dans le tableau ci-dessous et sur le site Web de Navark : navark.ca/navettes-fluviales.



Tarification

Le tarif est de 5,50 $ le passage, sauf pour les enfants de moins de 11 ans, qui pourront voyager gratuitement. Une bonne nouvelle pour les travailleurs possédant déjà une carte OPUS et un forfait mensuel. Celle-ci sera fonctionnelle pour l’embarcation aller-retour si vous êtes détenteur de la carte OPUS zone B. Cependant, les détenteurs de la carte zone A devront payer 5,50 $ pour le retour vers Boucherville, comme c’est le cas pour les utilisateurs du métro Longueuil – Université de Sherbrooke.



Il est possible de réserver ses passages en ligne au navark.ca.



La Ville de Boucherville mentionne qu’elle est consciente que ce service pourrait causer de l’achalandage sur le quai Yvon-Julien. Elle travaille présentement sur des solutions pour faciliter la pratique des activités de chacun.



.