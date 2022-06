Boucherville reçoit une attestation pour la protection et mise en valeur de la biodiversité

La Ville de Boucherville a obtenu l’attestation de niveau quatre (sur cinq) et trois étoiles pour son engagement dans le domaine de la biodiversité!

Cette distinction, remise le 17 mai dernier par Réseau Environnement et le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, souligne l’excellence de son programme en matière de biodiversité.

Le programme d’excellence pour la biodiversité (PEXBD) comporte cinq niveaux de progression, chacun fixant des objectifs de plus en plus élevés. Les étoiles du programme, quant à elles, sont déterminées en fonction de la performance de la municipalité dans la préservation et la mise en valeur de la biodiversité.

Quinze organisations municipales ont reçu une attestation pour leurs efforts en matière de protection et mise en valeur de la biodiversité sur leur territoire au cours des années 2021 et 2022.