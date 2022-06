AGD Verchères Express finaliste au Québec pour le Prix de la sécurité en transport Northbridge 2022

Ce prix fut décerné au kiosque de Northbridge à l’occasion du congrès annuel de l’Association du

camionnage du Québec qui se tenait le 29 avril dernier à St-Hyachinthe. Ceci, en présence de représentants

de l’équipe en Transport et logistique d’Assurance Northbridge. Soit : M. Michel Piché,

Directeur principal. Souscription, M. Eric Morasse,

Directeur, Service de prévention et M. Yves

Thériault, conseiller analyste, Service de prévention.

Cette marque de reconnaissance témoigne de

l’engagement constant de AGD Verchères Express envers la sécurité en transport de marchandises. C’est avec des suivis d’opérations rigoureux en matière de conformité, de gestion de la sécurité et aussi pour nos excellents

antécédents en matière d’accidents et collisions

que AGD Verchères Express a encore pu se démarquer dans l’industrie du transport de marchandises.

« Recevoir ce prix est fort appréciée car il est une

marque de reconnaissance de nos efforts constants pour donner à notre service une solide réputation. Ce prix nous apporte aussi fierté et motivation pour continuer à offrir une présence sécuritaire de qualité sur nos routes et ce, depuis maintenant 70 ans. » déclare avec enthousiasme Jacques Dulude, Président, directeur général de AGD Verchères Express.