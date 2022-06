Une nouvelle prothèse permettra à Gabriel de s’amuser avec sa trottinette

Avec le retour des beaux jours, on a plus d’occasion de s’amuser dehors et, pour Gabriel Chicoine, le printemps a un petit goût tout particulier car le jeune de 8 ans qui a une amputation congénitale à la main gauche a obtenu de l’Association des amputés de guerre une prothèse spéciale qui lui permet maintenant de faire de la trottinette dans les rues de Varennes.

Pour certains, faire du sport n’est pas toujours évident et, comme bien des enfants de son âge, Gabriel aime pratiquer diverses activités. C’est dans cette optique qu’il est inscrit au Programme pour enfants amputés, Les Vainqueurs, de l’association qui offre à ses adhérents de l’aide financière pour l’achat de membres artificiels ainsi que du soutien moral.

Ses parents se réjouisse de ce don car il ajoutera un petit plus dans son quotidien. « Gabriel est un petit gars actif qui aime beaucoup jouer dehors et profiter de la vie. Cet été, il va pouvoir rouler en trottinette de manière sécuritaire grâce à sa prothèse spécialement conçue pour bien tenir le guidon. »

De son côté, l’Association des amputés de guerre considère que les membres artificiels et les appareils conçus pour les loisirs sont essentiels pour les enfants amputés afin qu’ils puissent être actifs et prendre part à différentes activités avec leurs amis et leur famille.

Toutefois, aucune aide financière n’est fournie par les régimes médicaux provinciaux en ce qui a trait aux membres artificiels conçus pour les loisirs. L’aide de l’organisme est donc la bienvenue car elle couvre 100 % des coûts des membres artificiels et des appareils tels que ceux qui sont conçus pour nager, faire de la bicyclette ou jouer d’un instrument de musique.

Rappelons à ce sujet que l’Association des amputés de guerre ne reçoit aucune subvention gouvernementale et que ses programmes existent grâce au soutien du public envers le Service des plaques porte-clés et des étiquettes-adresse.







Pour en savoir plus sur l’Association des amputés de guerre, visitez le site amputesdeguerre.ca ou composez le 1 800 250-3030.