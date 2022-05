Les travailleurs de milieu sont de retour à Varennes

Pour une troisième année consécutive, la Ville de Varennes a obtenu une aide financière du ministère de la Sécurité publique via le Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité dans le but de bonifier le travail de milieu sur son territoire. Ce programme vise à améliorer et renforcer la sécurité des citoyens par des actions préventives dans la communauté. La Maison des jeunes de Varennes et l’équipe sociocommunautaire de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent collaborent activement à ce projet.



« Les jeunes fréquentent de plus en plus les parcs et ils sont nombreux à s’y regrouper. Les travailleurs de milieu seront là pour accompagner et soutenir les jeunes qui ont des difficultés. En développant des liens, ils pourront faire de la sensibilisation et ainsi promouvoir les différentes ressources qui s’offrent à eux », affirme Martin Damphousse, maire de Varennes.



Le travail de milieu consiste en une approche de réduction des méfaits par une relation de confiance auprès des jeunes. Depuis quelques semaines, ces derniers ont l’opportunité de rencontrer Karine Gagné et Ève-Marie Lachance, qui sont employés par la Maison des jeunes de Varennes. Ils seront reconnaissables par leur sac à dos. C’est l’élément visuel pour identifier les travailleurs de milieu qui parcourront le territoire de Varennes du mardi au samedi, de 15 h 30 à 23 h 30.



Pour toutes questions concernant le programme de travail de milieu, les citoyens peuvent communiquer au 438-526-6912.