La conseillère municipale de Sainte-Julie Isabelle Poulet sera candidate de la CAQ dans Laporte

Lors du congrès de la CAQ cette fin de semaine, le premier ministre François Legault a confirmé que la conseillère municipale de Sainte-Julie, Isabelle Poulet, sera candidate de sa formation politique dans la circonscription de Laporte.

Isabelle Poulet est conseillère municipale à la ville de Sainte-Julie depuis 2005. Elle faisait partie de l’équipe de Suzanne Roy, l’ex-mairesse qui se présente aussi pour la CAQ dans Verchères. Résidante de Sainte-Julie depuis 47 ans et mère de deux enfants, elle détient un baccalauréat en commerce et 2e cycle en développement des ressources humaines et des organisations – Programme court . Elle possède également douze années d’expérience au sein d’organismes sans but lucratif (OSBL) dont neuf années à la direction générale, elle siège également sur le conseil d’administration de l’organisme Moisson Rive-Sud.

Dans ses fonction à la Ville, elle est présidente du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) et membre du Comité de démolition; du Comité de la sécurité publique; du Comité de la politique culturelle; de la Commission des loisirs, des sports et de la culture; ainsi que déléguée substitut du conseil à la Régie intermunicipale de l’eau potable Varennes, Saint-Amable, Sainte-Julie (RIEP).

Selon le site de projections électorales Qc125, la CAQ a des chances de ravir aux libéraux la circonscription de Laporte, en Montérégie, détenue par Nicole Ménard, qui ne se représentera pas aux prochaines élections provinciales d’octobre prochain.