Les Patriotes sont toujours bien vivants à Verchères!

La 19e édition de la Journée nationale des Patriotes du 23 mai à Verchères a débuté par la levée du drapeau des Patriotes avec la députée de Verchères, Suzanne Dansereau, accompagné du maire, Alexandre Bélisle. Les invités ont été par la suite conviés près du buste de Ludger-Duvernay pour le dépôt des fleurs. Ensuite, place aux discours patriotiques qui ont été prononcés par le président de la section Verchères Société Saint-Jean-Baptiste Richelieu-Yamaska, Paul Brisebois, le maire Alexandre Bélisle, la députée de Verchères Suzanne Dansereau et le député de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères, Xavier Barsalou-Duval. « La thématique choisie cette année par le mouvement national des Québécoises et des Québécois est : L’histoire des patriotes : source d’inspiration d’hier à aujourd’hui », a rappelé le président de la section Verchères Société Saint-Jean-Baptiste Richelieu-Yamaska, Paul Brisebois. « Hier, c’étaient les Louis-Joseph Papineau, Pierre Amiot et Ludger Duvernay. Aujourd’hui, ce sont les Bernard Landry, Camille Laurin et Pierre Farladeau. Tout comme eux, soyons des Patriotes. C’est à nous qu’il incombe de défendre notre langue, de protéger nos coutumes et notre histoire. Un Patriote est une personne qui aime sa patrie et la sert avec dévouement. »