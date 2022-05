Journée nationale des Patriotes à Verchères en mode virtuel

La section Verchères de la Société Saint Jean-Baptiste Richelieu/Yamaska précise que sa 19e édition de la Journée nationale des Patriotes du lundi 23 mai à Verchères se tiendra en mode virtuel.



Vous pouvez visionner, sur le site FACEBOOK de la Société Saint-Jean Baptiste section Verchères, la cérémonie du dépôt des fleurs au pied du buste de Ludger-Duvernay par les dignitaires suivi des discours patriotiques.

Le conférencier invité est Jean-François Veilleux, détenteur d’une maitrise en philosophie (esthétique musicale) et doctorant en études québécoises. Il est auteur du livre Les Patriotes de 1837-38 en Mauricie, professeur d’histoire du Québec, musicien professionnel. Sa conférence, préenregistrée, porte sur L’histoire des Patriotes : Source d’inspiration d’hier à aujourd’hui.



« Bonne journée nationale des Patriotes à vous toutes et tous ! », a mentionné Paul Brisebois, président de la section Verchères de la SSJB.







CONCOURS : Aimez notre page pour avoir une chance de gagner une plaque de la journée nationale des Patriotes de Verchères. Plaque en aluminium imprimée en couleur de 8×14″

Unique exemplaire = cadeau unique!

Le tirage se fera parmi toutes les personnes qui aiment la page de la Société Saint-Jean Baptiste Section Verchères et ont PARTAGÉ au moins une fois la page.

Bonne chance à toutes et tous!





Tirage le 23 mai 2022 à 20h.