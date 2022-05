Xavier Barsalou-Duval fait une déclaration pour souligner le 350e anniversaire de fondation de Varennes

Le député de Pierre-Boucher–Les Patriotes–Verchères Xavier Barsalou-Duval s’est levé en Chambre le 5 mai dernier pour faire une déclaration au sujet du 350e anniversaire de la fondation de la Ville de Varennes. Cette allocution s’adressait à la présidente de la Chambre, mais bien sûr à tous les commettants varennois de M. Barsalou-Duval, et allait ainsi :



« Madame la Présidente, en 1672, l’Intendant Jean Talon concédait la seigneurie de Varennes à l’officier du Régiment Carignan-Salières et gouverneur de Trois‑Rivières, René Gaultier. Plusieurs ignorent que Varennes est aussi issu de quatre autres seigneuries qui étaient Cap de la Trinité, Cap Saint‑Michel, la Guillaudière et l’Île Sainte‑Thérèse.



La Nouvelle‑France y a vu naître nulle autre que Sainte Marguerite d’Youville, fondatrice des Sœurs grises. La municipalité est d’ailleurs prisée pour sa vue sur le fleuve Saint‑Laurent et son patrimoine religieux, avec ses magnifiques chapelles et la majestueuse basilique Sainte‑Anne.



Varennes est demeurée un village agricole jusqu’à la fin du XXe siècle alors que son développement industriel a coïncidé avec la ruée vers les banlieues et une explosion de sa population. Cette prospérité a permis aux Varennois de se doter d’infrastructures et de services de qualité à un tel point qu’ils se sont hissés au sommet du palmarès des villes du bonheur en 2019.



C’est justement bien du bonheur que je tiens à leur souhaiter pour le 350e anniversaire de Varennes. Bonnes célébrations ! », a déclaré monsieur Barsalou-Duval.



Pour visionner la déclaration du député, il suffit d’aller au lien suivant : https://www.youtube.com/watch?v=gm_3LFHfKKQ