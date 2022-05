Terry Fox, Pascal Lafontaine : la lutte inégale contre un cancer rare

Le sarcome est une forme de cancer rare dont le traitement n’a guère évolué depuis quarante ans. France Beaudoin et l’équipe de Pamplemousse Média ont produit une docusérie « De Terry Fox à aujourd’hui » qui témoigne de cette réalité.

Dans les trois épisodes où l’on suit la quête de la Dre Sophie Mottard, on entend les témoignages de personnes atteintes de ce cancer difficilement décelable. On y voit aussi des séquences de vidéos et des témoignages de Pascal Lafontaine enregistrées avant son décès en juillet 2020 à l’âge de 27 ans. On se souvient de ce Bouchervillois qui avait fait les manchettes notamment pour ses vidéos où il s’adonnait à sa passion malgré son amputation à une jambe, ce qui lui avait valu de remporter le titre de « Rider de l’année de BMX ».

Dans cette série, des patients affirment se sentir abandonnés par l’industrie pharmaceutique qui investit peu dans la recherche sur ce cancer, en raison de sa rareté. C’est pour cela qu’a été créé en novembre 2021 le fonds Pascal Lafontaine dédié à la recherche sur les sarcomes.

Le premier épisode est diffusé ce soir, tandis que les 2e et 3e le seront sur les ondes de RDI les jeudi 19 et 26 mai et 9 juin à 20h dans le cadre des Grands reportages.