Le Groupe Novatech à Sainte-Julie est lauréat platine des Sociétés les mieux gérées

Le Groupe Novatech à Sainte-Julie est récompensé pour la septième année consécutive et a reçu le titre de membre platine parmi les lauréats du palmarès des Sociétés les mieux gérées au Canada. Depuis 2015, l’entreprise est reconnue pour son rendement global et sa croissance soutenue en recevant ce titre année après année. Pour se distinguer, Groupe Novatech a su démontrer sa raison d’être, sa vision, sa mission, la pertinence de son modèle d’affaires et sa stratégie d’entreprise. Au fil des ans, l’entreprise manufacturière a connu une importante croissance, nourrie notamment par une série d’acquisitions stratégiques complémentaires qui lui ont permis de devenir un joueur incontournable dans l’industrie des portes et du vitrage à l’échelle de l’Amérique du Nord. « La consécration de membre platine pour Groupe Novatech permet de mettre en lumière la grande performance de notre équipe et souligne son professionnalisme », a souligné Harold Savard, président et directeur général de Groupe Novatech. « Alors que nous soulignons notre 40e anniversaire cette année, l’obtention de ce prestigieux titre vient appuyer nos efforts soutenus et le dévouement de nos gens au succès de notre entreprise. Il s’agit pour moi d’une très grande fierté. »