Hausse de 50 % de certains tarifs de transport collectif sur la Rive-Sud

Les usagers du transport en commun auront à faire face à une hausse de tarif salée à compter du 1er juillet prochain.

L’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) augmentera de 50 % le tarif du transport collectif entre l’agglomération de Longueuil et l’île de Montréal, selon sa refonte tarifaire dévoilée le jeudi 28 avril dernier.

Le coût d’un titre de transport unitaire à bord de tous les modes de transport (bus, métro, train et Réseau express métropolitain) passera de 3,50$ à 5,25$ lorsque les usagers se rendront sur l’île de Montréal.

Ce nouveau tarif s’appliquera aussi aux usagers qui partiront de Montréal pour se diriger vers une station de métro à Longueuil ou à Laval.

L’ARTM justifie cette hausse en invoquant l’équité avec les usagers du REM à Brossard.

Ceux-ci devront également payer 5,25 $ pour avoir accès à ce nouveau service.

L’Association pour le transport collectif de la Rive-Sud (ATCRS) remet en question cette raison pour l’augmentation du tarif.

Son porte-parole, Axel Fournier, dénonce ces hausses et en profite pour souligner que les usagers du REM dans le West Island ne devront payer que 3,50 $ par passage, malgré une distance plus grande.