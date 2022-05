On écrirait bien qu’au printemps, c’est le retour des cônes orange, mais on dirait que ceux-ci « fleurissent » à longueur d’année! Heureusement, dans le cas de la reprise du chantier d’asphaltage de l’autoroute 30 entre Brossard et Saint-Bruno, ce sont des cônes qui « sortent » surtout la nuit…

Depuis le 8 mai, les interventions dans ce secteur se font en différentes phases et se déroulent majoritairement de nuit afin de limiter les répercussions sur la circulation, mais il faut prévenir que des blitz de travaux durant quelques fins de semaine sont tout de même à prévoir.

Rappelons à ce sujet qu’il s’agit d’un chantier qui a pour objectif de bonifier l’utilisation de l’accotement par les autobus (UAB) sur l’autoroute 30, entre Candiac et Boucherville, afin de faciliter les déplacements de milliers d’usagers du transport collectif.

Ces travaux sont aussi entrepris en vue de la mise en service du futur Réseau express métropolitain (REM), ainsi que le développement de zones industrialo-portuaires et de pôles logistiques inscrits dans la nouvelle vision maritime du Québec, Avantage Saint-Laurent, ce qui entraînera une croissance des déplacements d’autobus et du camionnage sur cette artère importante.

Des entraves sont donc à prévoir depuis le 8 mai, de soir et de nuit, alors qu’il y aura circulation à contresens sur certains segments de l’autoroute 30, mais une voie par direction restera disponible en tout temps. Il y aura fermetures ponctuelles de bretelles dans les échangeurs suivants, selon l’avancement des travaux, soit celles des autoroutes 10 et 30 à Brossard; de l’autoroute 30 et la route 112 à Longueuil; de l’autoroute 30 et la route 116 à Saint-Bruno; et de l’intersection de l’autoroute 30 avec le chemin de Chambly et la Grande Allée.

Il y aura aussi des blitz de travaux durant quelques fins de semaine, soit du vendredi soir au lundi matin entre la route 116 et la Grande Allée, par petit tronçon et une direction à la fois. La circulation se fera à contresens dans le secteur des travaux, impliquant des fermetures de bretelles, selon l’endroit du chantier actif en vigueur.

Il est bien sûr possible d’en savoir plus sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.