La construction du projet District Sainte-Julie commencera prochainement

La Ville de Sainte-Julie annonce qu’elle vient tout juste de délivrer le permis de construction du premier bâtiment du projet District Sainte-Julie, un projet situé entre le chemin du Fer-à-Cheval et la rue de Murano. Ce projet s’insère dans une aire TOD (transit oriented development).



La construction du bâtiment, le premier des cinq bâtiments que devrait compter le secteur, débutera prochainement, à la discrétion de l’entrepreneur et du propriétaire du terrain. Celui-ci sera adossé au talus derrière l’épicerie Maxi.



Comme dans toute émission de permis, le Service de l’urbanisme s’est assuré que le propriétaire et l’entrepreneur répondaient à toutes les exigences de la Ville et de la Régie du bâtiment du Québec. La Ville s’assurera également que les rues environnantes soient maintenues en bon état par l’entrepreneur responsable du chantier en raison de la présence des nombreux camions qui circuleront dans le chantier.



Rappelons que le dossier a été recommandé par le Comité consultatif d’urbanisme et a été approuvé par le conseil municipal. Le projet qui sera construit correspond à ce qui a été présenté lors de la dernière rencontre publique et répond à plusieurs besoins présents dans le milieu, notamment l’important besoin locatif dans la ville.