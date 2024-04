Une intersection jugée « dangereuse » à Sainte-Julie

Lors de l’assemblée publique du 9 avril dernier à Sainte-Julie, une citoyenne a fait part de ses inquiétudes à propos d’une intersection qu’elle juge « dangereuse », soit la jonction de la montée des 42 (route 229) et le rang de la Vallée, et elle a demandé si la Ville pouvait remédier à cette situation.



« Aujourd’hui (le 9 avril), ma fille de 18 ans est passée à deux doigts d’avoir un accident grave à l’intersection de la montée des 42 et le rang de la Vallée, a fait savoir la citoyenne lors de la période des questions. La visibilité est fréquemment obstruée par des véhicules arrêtés devant le garage à cette intersection et on ne voit donc pas les voitures qui arrivent sur la montée des 42. La Ville pourrait-elle prendre des mesures rapides pour régler cet enjeu? Il serait dommage qu’un drame se produise. »



« Vous avez tout à fait raison » lui a répondu le maire, qui avait été informé de cette situation quelques heures auparavant par le conseiller du district 3 – de la Vallée, Claude Dalpé. Mario Lemay a toutefois rappelé que la route 229 est de juridiction provinciale, mais il a demandé à son administration municipale de voir ce qui pourrait être fait au niveau de la visibilité en raison du garage qui est sur le coin afin de rendre l’endroit un peu plus sécuritaire.