Blitz de recrutement 100 % virtuel au CISSS de la Montérégie-Est

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est a lancé ses blitz de recrutement de façon 100 % virtuelle. Chaque semaine, une catégorie d’emploi sera à l’honneur et les candidats intéressés à joindre les équipes du CISSS de la Montérégie-Est pourront prendre rendez-vous pour discuter avec un recruteur. Les dates à retenir du 2 au 7 mai : blitz de recrutement pour les emplois en psychosocial (travailleur social, psychoéducateur, psychologue, éducateur, technicien en assistance sociale) et en réadaptation (physiothérapeute, ergothérapeute, nutritionniste, orthophoniste, technicien en physiothérapie). Du 9 au 14 mai : blitz de recrutement pour des emplois en soins infirmiers (infirmière, infirmière auxiliaire, inhalothérapeute et préposé aux bénéficiaires). Le CISSS de la Montérégie-Est étant en recrutement continu, les personnes intéressées peuvent aussi consulter la liste des emplois disponibles ou transmettre leur candidature spontanée en tout temps sur www.recrutementcisssme.com