Funérailles nationales en témoignage de tout l’amour que porte le Québec à Guy Lafleur

En accord avec les souhaits exprimés par la famille de Guy Lafleur, le premier ministre du Québec, François Legault, a confirmé officiellement la tenue de funérailles nationales en hommage à ce joueur historique du hockey québécois et des Canadiens de Montréal. Les funérailles se tiendront le mardi 3 mai prochain à compter de 11 h, à la cathédrale Marie-Reine-du-Monde, à Montréal. Le drapeau du Québec situé sur la tour centrale de l’hôtel du Parlement sera mis en berne cette journée, de l’aube au crépuscule. Ceux et celles qui désirent offrir un témoignage à la famille peuvent le faire en se rendant à l’adresse suivante : www.Québec.ca/condoléances. « Ces funérailles nationales en hommage à la mémoire de M. Guy Lafleur témoignent de toute l’admiration et de tout l’amour que les Québécois lui portent. Il aura marqué notre histoire et notre culture nationale à tout jamais. Nous lui rendrons donc un hommage mérité, pour le grand homme qu’il était », a lancé non sans une certaine émotion le premier ministre du Québec, François Legault.