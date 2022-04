Programme d’aide financière à l’achat de produits d’hygiène féminine réutilisables : Boucherville double son budget

Boucherville fait partie des villes qui remboursent une partie du coût d’achat des produits d’hygiène féminine réutilisables. L’objectif est de réduire la quantité de déchets et de favoriser l’utilisation de produits écologiques.

La Ville a reconduit son programme d’aide financière à l’achat de produits d’hygiène féminine réutilisables mis sur pied l’an dernier et annoncé lors de la Journée internationale des droits des femmes.

L’enveloppe budgétaire pour ce programme qui vise à encourager les femmes à remplacer leurs tampons et serviettes hygiéniques jetables par des alternatives lavables a aussi été doublée. Elle est passée de 15 000 $ en 2021, à 30 000 $ en 2022.

Au cours de la première année d’implantation du programme, 205 demandes d’aide financière ont été adressées à la Ville, ce qui représente une somme de 12 992 $. Pour la présente année, la Ville évalue qu’au moins la moitié du budget sera utilisé, alors qu’en 2021, environ 87 % de l’enveloppe budgétaire a été utilisée à cette fin.

Rappelons que l’aide financière de la Ville correspond à 50 % du coût d’achat des produits d’hygiène féminine réutilisables admissibles, jusqu’à concurrence de 100 $ par citoyenne, et à 75 % du coût lorsque les produits sont achetés dans un commerce de Boucherville. Les produits visés : coupes menstruelles, culottes menstruelles, applicateurs tampons réutilisables, tissus et honoraires de couture pour la confection de serviettes hygiéniques et protège-dessous réutilisables, pochettes de transport pour les produits d’hygiène féminine réutilisables.

Chaque utilisatrice ne peut faire qu’une demande par année civile, et il doit y avoir un maximum d’un an entre l’achat et le dépôt de la requête d’aide financière.



Des milliers de produits détournés des sites d’enfouissement

Ce programme d’aide financière a pour objectif de contribuer à la réduction de l’enfouissement ainsi qu’à la réduction de la pollution par le plastique. Au cours de sa vie, une femme peut utiliser plus de 15 000 produits d’hygiène jetables. Les serviettes hygiéniques jetables peuvent prendre jusqu’à 500 ans pour se décomposer.