Verchères veut déterminer son hémérocalle emblème pour son 350e anniversaire

Dans le cadre des festivités du 350e anniversaire de Verchères, le comité organisateur lance un appel aux citoyens en les invitant à sélectionner l’hémérocalle emblème de Verchères.

Les fleurs en lice pour le titre sont toutes des hémérocalles qui ont été hybridées à Verchères par un couple passionné d’horticulture composé de madame Lise Roy et monsieur Léandre Roy. En hommage à ce couple passionné, cette nouvelle fleur portera le nom de Lysandre de Verchères. Les fleurs proposées sont toutes uniques et d’une grande variété de couleurs.

Il est possible de voter pour votre hémérocalle coup de cœur au ville.vercheres.qc.ca dès maintenant jusqu’au 13 mai et de plus, il sera aussi possible de voter lors de la fête du printemps qui aura lieu le 30 avril prochain de 12h à 16h au parc Passe-Partout.

La fleur sélectionnée sera intégrée dans les aménagements d’horticulture de la municipalité et bien identifiée. Comme cette fleur est une hybridation, donc une nouvelle création, nous n’en aurons pas en grande quantité la première année de plantation, mais au courant des années la fleur pourra être reproduite et ainsi multipliée.

N’oubliez pas de voter en ligne au ville.vercheres.qc.ca ou lors de la fête du 30 avril prochain!