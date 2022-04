Une semaine pour dire « merci » aux nombreux bénévoles

À l’occasion de la 48e édition de la Semaine de l’action bénévole, toute l’équipe du Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB) tient à remercier sincèrement ses bénévoles pour leur implication cette année.

Depuis presque 15 ans, Sylvie Cayer est coordonnatrice de l’expérience bénévole au CABB. Dans le cadre de ses fonctions, elle côtoie des professionnels passionnés de domaines variés, des citoyens engagés, des retraités et des jeunes. Ces bénévoles contribuent à desservir les plus vulnérables de Boucherville, à déployer un événement culturel ou sportif pour un organisme local, à aider leur voisinage ou encore à soutenir des personnes proches aidantes nécessitant du répit. Bref, Mme Cayer rencontre tous les jours des gens serviables qui donnent de leur temps généreusement.

« On reçoit beaucoup en donnant de son temps. Que ce soit en créant des liens d’amitié, en développant son sentiment d’appartenance à la vie communautaire ou encore en effectuant des tâches que l’on aime et qui sont empreintes de sens. Cuisiner, conduire, effectuer des appels amicaux auprès des personnes isolées ou encore contribuer à l’administration d’un organisme à but non lucratif sont des implications aussi valorisantes les unes que les autres. »

Tout au long de ces années de service, Sylvie a fréquenté des milliers de bénévoles. Elle est pourtant particulièrement touchée de sa rencontre avec ceux et celles qui ont choisi depuis le début de la pandémie de s’impliquer malgré les circonstances particulières.

« Chacun s’implique selon ses goûts, ses compétences et ses disponibilités. Certains bénévoles sont au CABB en cuisine tous les jours, d’autres participent à des activités ponctuelles quelques fois par année ou encore offrent de l’accompagnement-transport à des personnes aînées plusieurs fois par semaine. Leur contribution est essentielle et appréciée, particulièrement lorsque les liens sociaux ont été fragilisés durant la pandémie. »

Plusieurs activités sociales et de reconnaissance pour les bénévoles du CABB seront lancées lors de la Semaine de l’action bénévole du 24 au 30 avril prochains. Après deux ans de pause, la traditionnelle soirée de reconnaissance du Centre d’action bénévole de Boucherville reprendra le 10 juin prochain.

Si le bénévolat vous intéresse, visitez le site Internet cabboucherville.ca ou inscrivez-vous, par courriel à info@cabboucherville.ca ou par téléphone au 450 655-9081, à la séance d’information qui se tiendra le 28 avril prochain, à 14 h.