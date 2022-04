La Ville de Sainte-Julie annonce les travaux à venir pour la saison estivale

Dès la fin du mois d’avril, la Ville de Sainte-Julie amorcera une série de travaux d’infrastructures souterraines, de réfection de rues et d’amélioration des parcs. Les chantiers seront étalés sur plusieurs semaines.



« Cette année, plusieurs travaux majeurs se tiendront dans différents secteurs de la ville afin d’améliorer nos infrastructures et la qualité de vie de nos citoyens. Il est aussi important de noter que plusieurs investissements sont faits dans les parcs afin de les rendre plus accessibles et d’améliorer l’offre de service », indique le maire de Sainte-Julie, Mario Lemay.



Infrastructures souterraines

Du côté des travaux liés aux infrastructures souterraines, plusieurs projets sont prévus. Parmi ceux-ci, il y aura l’inspection et le nettoyage des conduites sanitaires et pluviales dans plusieurs secteurs de la ville de mai à août.



De plus, des travaux de gainage des conduites sanitaires se tiendront à plusieurs endroits dans la ville. La première phase commencera au début du mois juin pour une durée de deux semaines. La deuxième phase se tiendra au début du mois d’août pour une période de six semaines. Ces travaux auront des impacts mineurs sur les citoyens.



Sur la rue Décarie se tiendront des travaux de réfection d’aqueduc, de trottoirs, de bordures et de chaussée entre les rues Principale et Savaria de la fin juin à la mi-août. Un détour est à prévoir dans le secteur.



À partir de la mi-août, des travaux de réfection d’aqueduc, de réseau pluvial et de chaussée se tiendront sur le boulevard Saint-Joseph et sur une section de la rue Samuel-De Champlain, pour une durée de 15 semaines. Pendant cette période, les citoyens seront invités à utiliser le transport actif pour se rendre aux activités de la Ville qui se dérouleront à la place publique.



Planage et asphaltage de rues diverses

Pour ce qui est des projets liés à la réfection des pavages, trottoirs et bordures, plusieurs projets et réparations sont prévus sur diverses rues et pistes cyclables.



Des travaux d’excavation et d’asphaltage se dérouleront sur le boulevard N.-P.-Lapierre à compter de la fin du mois de mai. Les commerces situés à proximité du chantier demeureront ouverts pour la durée des travaux.



Sur l’avenue des Bâtisseurs, les travaux débutés l’année dernière seront parachevés. La finition de la couche de surface de la chaussée, le pavage des pistes cyclables et des sentiers piétonniers ainsi que l’aménagement paysagé seront effectués.



Des travaux d’asphaltage se dérouleront au début du mois de juin sur les rues Charles-De Longueuil et d’Auteuil. Il s’agit de la couche finale qui conclura les travaux effectués en 2021.



Les différents travaux sont identifiés sur la carte interactive du site Web de la Ville.



Améliorations de parcs

Plusieurs travaux auront lieu dans les parcs afin d’améliorer les installations en place et en construire de nouvelles. Lorsque la température sera suffisamment clémente, de la tourbe sera apposée au parc Desrochers afin de compléter la phase 1 des travaux, qui consistait notamment à refaire le terrain de baseball. De plus, à la fin du mois mai, un terrain de pickleball qui servira de patinoire en hiver sera construit dans le parc Jules-Choquet. La patinoire en asphalte du parc Edmour-J.-Harvey sera améliorée après la fin des travaux au parc Jules-Choquet. À la fin de la saison estivale, de nouveaux modules de jeux à accessibilité universelle seront installés au parc Joseph-Véronneau et un nouveau bâtiment de service sera installé.



Communications aux citoyens

Afin d’être informés des travaux sur le territoire, plusieurs outils de communication sont disponibles pour les citoyens. Pour les travaux ayant un impact important sur la circulation routière, les avis de travaux seront publiés sur la page Facebook de la Ville. L’échéancier des travaux ainsi qu’une carte permettant de situer ceux-ci sont disponibles sur le site Web de la Ville dans la section Travaux routiers. Finalement, les citoyens et les commerçants touchés directement par certains travaux majeurs seront contactés ou rencontrés.