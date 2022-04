Pour un meilleur accès à des services juridiques gratuits ou à coût modique

Le ministre de la Justice et procureur général du Québec, Simon Jolin-Barrette, a annoncé le dépôt du projet de loi visant à améliorer l’accès à la justice en bonifiant l’offre de services juridiques gratuits ou à coût modique. Actuellement, les avocats et les notaires œuvrant au sein d’organismes sans but lucratif ne peuvent donner que de l’information juridique. Grâce au projet de loi no 34, ils pourront aussi offrir des conseils et des avis juridiques ainsi que représenter un client à la cour. Les citoyens qui en ont besoin pourront ainsi avoir accès à davantage de services au sein de personnes morales sans but lucratif. Le projet de loi propose également de mettre à contribution les personnes juristes retraitées pour qu’elles puissent offrir de tels services juridiques au sein de ces organisations.