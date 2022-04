Consultation citoyenne « Repensons ensemble notre système alimentaire local » reportée au 1er juin

L’événement de consultation citoyenne sur le Plan de développement d’une communauté nourricière à Contrecœur (PDCN) qui devait avoir lieu le jeudi 21 avril 2022 est reporté au mercredi 1er juin 2022, à 18 h 30, à la salle Norambar du Centre multifonctionnel (475, rue Chabot). La nouvelle vague de COVID-19 et certaines contraintes sanitaires motivent cette décision. La Ville de Contrecœur souhaite réunir les conditions gagnantes afin de faire de cet événement un grand succès.



Le PDCN se construit progressivement en franchissant plusieurs étapes. Après avoir documenté la situation actuelle et mené un sondage auprès de la population, le système alimentaire de la Ville de Contrecœur et ses enjeux sont désormais mieux connus. L’événement du 1er juin permettra aux citoyennes et citoyens d’en savoir plus : « Nous avons besoin de la population pour réfléchir ensemble notre communauté nourricière. Le but de ce plan de développement est de repenser le système alimentaire local en encourageant l’agriculture urbaine avec un souci de préservation de l’environnement, et ce, tout en favorisant l’accès à une nourriture de qualité dans tous les milieux de vie de Contrecœur », a déclaré la mairesse Maud Allaire.



Lors de cette soirée, les contrecœuroises et contrecœurois pourront en apprendre davantage sur les systèmes alimentaires de proximité et plus spécifiquement sur la situation de Contrecœur à cet égard. Des acteurs locaux engagés partageront avec les participants leurs initiatives, leurs défis et leurs espoirs. Des ateliers participatifs permettront aux citoyens de s’exprimer autour des orientations et des actions à mettre en place.



Inscription



En collaboration avec l’organisme Vivre en Ville, la Ville de Contrecœur invite toute la population à participer en grand nombre à cet événement de consultation citoyenne. Les participants doivent s’inscrire en ligne sur notre site Web www.ville.contrecoeur.qc.ca (vous pouvez cliquer sur le lien suivant https://forms.gle/ux8HgB5ad2TQi41N8) ou bien en personne à la mairie (5000, route Marie-Victorin) et au Service loisir et culture (4865, rue Legendre). Pour toutes questions sur le formulaire d’inscription, veuillez contacter le 450 587-5901, poste 237.