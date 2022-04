Le Bouchervillois Julien Boulé sélectionné pour les Championnats canadiens sur piste

Le cycliste bouchervillois Julien Boulé participera aux Championnats canadiens sur piste U17/junior qui auront lieu du 6 au 11 avril à Milton, en Ontario.

L’athlète de 17 ans, sacré champion québécois sur route dans sa catégorie l’automne dernier, vient tout juste de participer à un camp d’entraînement de l’équipe du Québec de cyclisme sur piste supervisé par Pascal Choquette, Éric Van Den Eynde et l’Olympienne nouvellement retraitée, Karol-Ann Canuel.

Triathlète

Julien est un athlète multisports. Tout jeune, il nageait durant l’hiver avec le Mustang. Il a commencé le triathlon à l’âge de six ans alors qu’il prenait part à un camp d’été du club de natation. Il a vite adoré la portion vélo du triathlon. L’année suivante, ses parents l’ont inscrit au Club cycliste de Boucherville, avec qui il a roulé jusqu’à l’année dernière, mis à part deux saisons où il a compétionné avec l’Xpress Québécor. Maintenant de catégorie junior, Julien courra avec le Club cycliste Vélo 2000.

Toujours à sept ans, Julien a aussi joint le Club de ski Bromont qu’il a dû quitter cette année puisqu’il lui était rendu impossible de mener de front les entrainements nécessaires aux deux sports d’élite. « Bien qu’il adore ces deux disciplines, il était clair depuis l’an passé qu’il préférait le vélo au ski. Il redoutait le choix déchirant, mais c’est avec conviction qu’il a pris sa décision cette année », précise sa mère, Caroline Bujold.

Entrainement intensif

L’été dernier, Julien a roulé plus de 10 000 km alors que durant l’hiver, il s’entraine plusieurs fois par semaine à l’intérieur, sur rouleau, afin de garder la forme. Ses entrainements comprennent également des sessions de course pour assurer le maintien de son cardio et varier les mouvements. L’athlète fait également partie de l’équipe d’athlétisme du Collège Durocher Saint-Lambert.

Premiers Championnats canadiens

Julien participera pour la première fois aux Championnats canadiens sur piste. Même s’il excelle sur la route, le défi est toutefois fort différent sur la piste, selon l’entraîneur de l’équipe du Québec, Pascal Choquette.

Durant leur séjour à Milton, les athlètes ont pu s’entraîner sur la piste durant près d’une vingtaine d’heures.

« Julien souhaite profiter pleinement de cette expérience, et comme toujours, il se donnera à 100 % et tant mieux s’il remporte des honneurs », exprime sa mère.