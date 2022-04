Pénurie de logements: l’OMH Marguerite-D’Youville demande de l’aide aux propriétaires privés

L’Office municipal d’habitation de Marguerite-D’Youville (OMH MDY) est à la recherche de propriétaires de logements privés afin de participer à son Programme de supplément au loyer (PSL). Ce programme peut les aider à louer leurs logements vacants, mais il est aussi une solution pour résorber la pénurie de logements sur le territoire.



Le PSL permet à l’OMH MDY de conclure une entente avec des propriétaires privés et de subventionner en partie des loyers déjà existants en les rendant accessibles. En plus d’aider le marché locatif privé, cela permet aux familles ou aux personnes à faible revenu d’habiter des logements privés, tout en payant un loyer semblable à celui d’un logement de type habitation à loyer modique (HLM).



Le locataire paie une part du loyer au propriétaire qui correspond à 25% des revenus du ménage tandis que la différence du montant total est payée par l’OMH MDY. Les logements doivent être préalablement sélectionnés et, par la suite, ils sont attribués aux personnes se trouvant sur les listes d’attente de l’OMH MDY. Celles-ci sont également établies à partir de critères déterminés par la Société d’habitation du Québec.



Grâce à ce programme, l’OMH souhaite répondre à la forte demande des familles et des personnes à faible revenu qui cherchent un logement sur son territoire comprenant les municipalités de Contrecœur, Saint-Amable, Sainte-Julie, Varennes et Verchères.



Pour participer au Programme de supplément au loyer ou avoir plus de détails sur celui-ci, communiquez avec l’OMH MDY par courriel au infoomh@margueritedyouville.ca ou visitez le site Internet de la MRC de Marguerite-D’Youville au www.margueritedyouville.ca.